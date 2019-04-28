(Görüntülü) Üniversiteli gençler Athena ile moral depoladı

İSTANBUL,() - Haliç Üniversitesi öğrencileri düzenlenen bahar şenliği etkinliklerinde final sınavları öncesi doyasıya eğlenerek moral depoladı. Şenlikte rock müziğin sevilen gruplarından Athena olmak üzere çok sayıda müzik grubu da sahne alarak öğrencileri coşturdu. Üniversitenin Sütlüce’deki kampüsünün bahçesinde düzenlenen bahar şenliği, sabah erken saatlerde masa tenisi, langırt, jenga ve bilgisayar oyunu turnuvalarıyla başladı. Daha sonra Dj performansları ile devam eden etkinliklerde öğrenciler müzik eşliğinde dans ederken, yapılan çekiliş ve hediye dağıtımları ile eğlenme fırsatı buldular. Bahar şenliklerine öğrencilerin yanı sıra, akademisyenler de katılım sağladı. Öğrenciler ve öğretmenleri hep birlikte eğlenerek şenliğe renk kattılar. Müzik gruplarının sahne performansları sonrasında ise rock müziğin sevilen grubu Athena sahne aldı. Haliç Üniversitesi’nin tüm öğrencileri ve çalışanları Athena’nın şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde öğrenciler Athena’nın şarkıları ile dans ettiler.