(Görüntülü) Trakya Müzik Festivali'nde Teoman rüzgarı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde düzenlenen 'Trakya Müzik Festivali'nin açılışı gününde sahneye çıkan Teoman, şarkılarıyla geceye katılanları coşturdu.



Keşan'ın Erikli köyü sahilinde 'Trakya Müzik Festivali' binlerce kişinin katılımıyla başladı. Akşam saatlerinde başlayan festivale müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser alanına girmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde, Eypio, Ceylan Ertem ve Cem Adrian'ın ardından Halil Sezai sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Halil Sezai, yaklaşık 1.5 saate yakın süren konserin ardından yerini rockçı Teoman'a bıraktı. Teoman, şarkılarıyla festivale katılanları coşturdu. Müzikseverler, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti, hareketli parçalarda dans edip, eğlendi.



Festival; Moğollar, Duman, Haluk Levent, Yeni Türkü, Manga ve Kenan Doğulu'nun vereceği konserlerle devam edecek.