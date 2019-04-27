(Görüntülü) Sıla, İKÜ'lü gençlerle buluştu

İSTANBUL, () - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), düzenlediği bahar şenliği “İKÜ Fest 2019” etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Sıla’yı ağırladı.





İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen İKÜ Fest 2019 devam ediyor. Festivalde eski ve yeni şarkılarıyla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşatan Sıla, 2 saat sahnede kaldı. Üniversitenin Ataköy Yerleşkesi'ndeki konserde, binlerce öğrenci hep bir ağızdan Sıla şarkıları söyleyerek yılın stresini attı.





"ÇOK MORALLİYİZ, MÜŞFİK GELDİK"





Öğrencilerle buluşmayı iple çektiklerini söyleyen Sıla, "Sizinle buluşacağımız zamanları o kadar iple çekiyoruz ki, tarif edilecek hadise değil. Güzel bir akşam olacak, biz çok moralliyz, iyi ve müşfik geldik" dedi.





Sıla’nın ardından sahneyi Evet Ne Söylüyorduk’un aldığı gecede gençler doyasıya eğlendi.





EDİS, SEVİLEN ŞARKILARINI GENÇLER İÇİN SÖYLEYECEK





Öğrenci kulüpleri ile yabancı uyruklu öğrencilerin de çeşitli etkinliklerle renk kattığı festivalde bu akşam ise Edis ve Erdem Kınay sahne alacak.





101 SAATLİK REKOR DENEMESİ





Festival kapsamında İKÜ, Kent FM ve Mynet işbirliğinde 101 saatlik kesintisiz canlı yayınla rekor denemesi de yapılıyor. Geçtiğimiz yıl “Arka Koltuk XXL” programı ile 75 saat aralıksız canlı yayında kalan Metehan Mert Çakır, bu yıl rekoru 101 saate çıkarmayı hedefliyor.





24 Nisan Çarşamba günü 07.00’da başlayan “Arka Koltuk King Size” canlı yayını 28 Nisan Pazar günü 12.00’da sona erecek. Program kapsamında; Aydilge, Can Kazaz, Gökhan Türkmen, Güliz Ayla, Kalben, Kargo, Kurtalan Ekspres, Manuş Baba, Redd, Tuna Kiremitçi gibi 40’tan fazla ünlü isim canlı yayınlara katılarak hem sohbet ediyor hem de mini performanslar sergiliyor.