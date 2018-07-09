(Görüntülü) Rus hiphop şarkıcısı Kemer'de konser verdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - RUS hiphop şarkıcısı Egor Kreed, Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıktı.



Kemer'deki Club Aura'daki Egor Kreed konseri için saat 22.30'da kapılar açıldı. Gece kulübü kısa sürede dolarken içeri girmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 4 bin kişinin girebildiği gece kulübünde önce go-go dansçısı kızlar ve DJ performansları sergilendi.



Rus hiphop şarkıcısı Egor Kreed saat 02.00'de sahneye çıktı. Genç şarkıcının hayranları fotoğraf ve görüntü çekebilmek için büyük çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Egor Kreed'e, şarkılarda hayranları da eşlik etti.



