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(Görüntülü) Rus grubu Viagra'dan Serik'te konser

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - RUSYA'nın sevilen müzik gruplarından Viagra, Antalya'nın Serik ilçesinde konser verdi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land Of Legends Theme Park'ta düzenlenen Viagra konserini çoğunluğu...

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - RUSYA'nın sevilen müzik gruplarından Viagra, Antalya'nın Serik ilçesinde konser verdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land Of Legends Theme Park'ta düzenlenen Viagra konserini çoğunluğu Rus ve Ukraynalılardan oluşan yaklaşık bin turist izledi. 2 saatlik konserleri boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Nadya Granoskoya, Vera Brezhneva ve Albina Djanabaeva'dan oluşan Grup Viagra, sahnedeki performansıyla göz doldurdu. İzleyiciler grubun şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Grup üyeleri, Antalya'ya daha önce de geldiklerini belirterek, burada olmaktan ve hayranlarıyla buluşmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.
 

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