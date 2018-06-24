(Görüntülü) Rita Ora, Antalya'da ilk konserini verdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ARNAVUT kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Rita Ora, Antalya'da ilk konserini verdi. Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde sahneye çıkan Rita Ora, Antalya'da ilk, Türkiye'de ikinci konserini verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan dünyaca ünlü sanatçıyı yaklaşık 3 bin kişi izledi. Sanatçı Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini, ikinci kez geldiğin belirtirken, ağustos ayında Antalya'ya gelerek konser verdiği otelde 1 hafta tatil yapacağını söyledi.