Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ARNAVUT kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Rita Ora, Antalya'da ilk konserini verdi. Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde sahneye çıkan Rita Ora, Antalya'da ilk, Türkiye'de ikinci konserini verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan dünyaca ünlü sanatçıyı yaklaşık 3 bin kişi izledi. Sanatçı Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini, ikinci kez geldiğin belirtirken, ağustos ayında Antalya'ya gelerek konser verdiği otelde 1 hafta tatil yapacağını söyledi.
(Görüntülü) Rita Ora, Antalya'da ilk konserini verdi
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ARNAVUT kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Rita Ora, Antalya'da ilk konserini verdi. Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde sahneye çıkan Rita Ora, Antalya'da...
24 Haziran 2018 Pazar 13:14
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