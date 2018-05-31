(Görüntülü) Polonyalı güzeller Kemer'de yarıştı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Polonya Foto Models 2018 Yarışması'nda Polonyalı güzeller birincilik tacını takabilmek için yarıştı. Yarışmayı Patrycja Tuchlinska (23) kazandı. Türkiye'de 5'inci kez düzenlenen Polonya Foto Models 2018 Yarışması, Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. 14 finalist, 7 günlük kamp süresinin ardından konakladıkları otelde düzenlenen final gecesinde güzellik tacını takabilmek için jüri karşısına çıktı. Gece, yarışmanın koordinatörü, sunucusu ve aynı zamanda şarkıcı olan Polonyalı Michal Niemiec'in hayranı olduğu ve tanışmayı çok istediği Tarkan'ın 'Sevdanın son vuruşu' şarkısını söylemesiyle başladı. Niemiec'e güzeller de eşlik ederek dans etti. Ardından sahneye kendi hazırladıkları kostümlerle çıkan güzeller, daha sonra bikinileriyle jüri önüne çıktı. Son olarak sahneye abiye kıyafetlerle çıkan güzeller jüriden puan almaya çalıştı. Finalde 14 model arasında, geçen yıl makine mühendisliği bölümünden mezun olan Patrycja Tuchlinska birinci oldu. Mutluluğunu gizleyemeyen Patrycja Tuchlinska'yı diğer finalist arkadaşları tebrik etti. Yarışmanın 4 ayrı sponsoru adına da güzeller seçildi.