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(Görüntülü) Paris Hilton'un hayali çocuklarıyla tatil yapmak -1

ANTALYA'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show defilesinde baş manken olarak podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, hayalinin gelecekte çocuklarıyla gezmek ve tatil yapmak olduğunu söyledi. Paris Hilton, Dosso Dossi Yönetim...

ANTALYA'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show defilesinde baş manken olarak podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, hayalinin gelecekte çocuklarıyla gezmek ve tatil yapmak olduğunu söyledi.

Paris Hilton, Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile birlikte Antalya Belek'teki The Land of Legend's'te medya mensuplarının karşısına çıktı. Hilton'un parmağındaki ve bileğindeki pırlanta yüzük ve bileklik dikkat çekti. Basın toplantısı sırasında sıcaktan etkilenen Hilton'a serinlemesi için vantilatör desteği sağlandı. Omuzları açık lacivert renkli elbise giyen Hilton, güzelliğiyle göze çarptı.

Bu gece düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak Paris Hilton, Türkiye hayranı olduğunu belirterek, arkadaşlarına Türkiye'yi gezmelerini önerdiğini söyledi. İstanbul'da geldiğinde en çok yapmaktan zevk aldığı aktivitenin tekneyle boğaz turu, Kapalıçarşı'da dolaşmak ve eğlenmek olduğunu anlatan Hilton, Türkiye'nin tarihi dokusuna hayran olduğunu söyledi. İş yoğunluğundan bahseden Hilton, yönettiği üç oteli olduğunu, aynı zamanda iş gezileri, kendi adını taşıyan kozmetik markasının işleriyle uğraştığını belirtti. Hilton, gelecek planları arasında anne olmanın ve çocuklarıyla tatil yapmanın ilk sırada olduğunu vurguladı.

Nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zylka ile birlikte Antalya'ya gelen Hilton, ileriki yıllarda Türkiye'ye çocuklarıyla birlikte gelmeyi hayal ettiğini söyledi. The Land of Legend's'i çok sevdiğini belirten Hilton, "Çocuklarımla burada tatil yapmayı isterim. Burada rollen coaster'a bineriz. Çocuklarımla burada olmaktan zevk duyacağım" dedi.

Hilton, defilede giyeceği 4 parçadan oluşan özel koleksiyon elbiseyi de yanında götürerek, özel davetlerde giymek istediğini söyledi. Defile hazırlıkları sırasında gördüğü kıyafetlerin dikkat çekici olduğunu ifade eden Hilton, "Üzerimde taşımaktan büyük mutluluk duyacağım" diye konuştu.

Baş manken olarak podyuma çıkacak olan Paris Hilton'a, Türk mankenler Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schafer ve Özge Ulusoy'un yanı sıra, 40 kişilik manken kadrosu eşlik edecek.

 

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