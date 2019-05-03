(Görüntülü) Öğrencilerden konsere geciken 'Eypio'ya protesto

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLECİK'te, konser vereceği Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 'Bahar Şenlikleri'ne 1,5 saat geç kalan, 'Eypio' adıyla bilinen şarkıcı Abdurrahim Akça, öğrenciler tarafından protesto edildi. Trafik yüzünden geciktiğini belirten 'Eypio', özür diledikten sonra konsere başladı.



Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 'Bahar Şenlikleri'nin ilk gecesinde, 'Eypio' adıyla bilinen Abdurrahim Akça sahne aldı. Dün saat 21.00'de başlaması gereken konsere 'Eypio', yaklaşık 1,5 saat geç kaldı. Öğrencilerin tepkisi üzerine sunucu, 'Eypio' ile telefonda görüştüklerini ve kısa süre içinde sahnede olacağını söyledi. Konser alanına saat 22.30 sıralarında gelen 'Eypio', sahneye çıkıp, trafik yüzünden geciktiğini söyledi. Öğrenciler tarafından uzun süre yuhalanan 'Eypio', "Valla yapacak bir şey yok, hakkınızı helal edin" dedikten sonra konsere başladı. Soğuk havaya rağmen konser alanını terk etmeyen öğrenciler, 'Eypio'nun şarkılarıyla eğlendi.