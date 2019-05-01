(Görüntülü) Nev sahneden 1 Mayıs'ı kutladı

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Nev, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere nostaljik bir gece yaşattı. Nev, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.



Şarkılara getirdiği kendisine has yorumla dikkat çeken Nev, dün gece Bursalılarla buluştu. Jolly Joker Bursa'da konser veren şarkıcı, 2 saat boyunca sahnede kalırken geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Nev'in 'Zor', 'Benmişim' ve 'Mühürlü Kaderim' adlı şarkılarına eşlik eden izleyiciler geçmişe doğru yolculuk yaptı. Hasta olmasına karşın sahneye çıkan ve 'Bir Nev-i Alaturka II' adlı yeni albümünden de şarkılar okuyan Nev'in konserinde, orkestrası gitar ve davul performanslarıyla da beğeni topladı.



Nev, gecenin ilerleyen saatlerinde işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sahneden kutladı, konserin hafta içinde olmasına karşın yoğun ilgi gösteren izleyicilerine de teşekkür etti.

