Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

(Görüntülü) Manavgat'ta Katya Lel ve 5STA Family coşkusu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ünlü Rus şarkıcı Katya Lel ile 5STA Family Grubu konser verdi. Manavgat'a bağlı Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı bir otel tarafından müşterilerine yönelik yaz boyu düzenlenecek Russian Music Box konserleri,...

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ünlü Rus şarkıcı Katya Lel ile 5STA Family Grubu konser verdi. Manavgat'a bağlı Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı bir otel tarafından müşterilerine yönelik yaz boyu düzenlenecek Russian Music Box konserleri, ünlü Rus şarkıcı Katya Lel ile 5STA Family Grubu'nun konseriyle başladı. Konsere otelde tatil yapan Rus, Ukrayna, Kazakistan ve eski Doğu Bloğu ülke vatandaşları büyük ilgi gösterdi. Sahneye ilk olarak 5STA Family Grubu çıktı. Seslendirdiği hareketli parçalarla izleyenleri coşturan grubun ardından Rusya'nın tanınan şarkıcılarından Katya Lel sahneye çıktı. Katya Lel, yaklaşık 1 saatlik konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının dokunmak için birbiriyle yarıştığı Katya Lel'in şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325