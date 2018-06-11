(Görüntülü) Manavgat'ta Katya Lel ve 5STA Family coşkusu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ünlü Rus şarkıcı Katya Lel ile 5STA Family Grubu konser verdi. Manavgat'a bağlı Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı bir otel tarafından müşterilerine yönelik yaz boyu düzenlenecek Russian Music Box konserleri,...
11 Haziran 2018 Pazartesi 12:13
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ünlü Rus şarkıcı Katya Lel ile 5STA Family Grubu konser verdi. Manavgat'a bağlı Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı bir otel tarafından müşterilerine yönelik yaz boyu düzenlenecek Russian Music Box konserleri, ünlü Rus şarkıcı Katya Lel ile 5STA Family Grubu'nun konseriyle başladı. Konsere otelde tatil yapan Rus, Ukrayna, Kazakistan ve eski Doğu Bloğu ülke vatandaşları büyük ilgi gösterdi. Sahneye ilk olarak 5STA Family Grubu çıktı. Seslendirdiği hareketli parçalarla izleyenleri coşturan grubun ardından Rusya'nın tanınan şarkıcılarından Katya Lel sahneye çıktı. Katya Lel, yaklaşık 1 saatlik konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının dokunmak için birbiriyle yarıştığı Katya Lel'in şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.
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