(Görüntülü) Levent Yüksel Bodrum'da sahne aldı

BODRUM'da özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum Yaz Konserleri' kapsamında, pop müziğin sevilen ismi Levent Yüksel hayranlarıyla buluştu. Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Levent Yüksel, programa 'Ya Sonra' şarkısıyla başladı. Levent Yüksel, konser boyunca, 'Medcezir', 'Tuana', 'Karaağaç', 'Kadınım', 'Dedikodu', 'Bu Gece Son', 'Haram Geceler' ve 'Beni Unutma' gibi sevilen şarkılarını, hayranlarıyla birlikte söyledi. Yaklaşık 1500 kişinin izlediği konser, 2 saat sürdü. Levent Yüksel hayranları, eski parçalarla nostalji dolu bir gece yaşattı.