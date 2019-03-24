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(Görüntülü) Koray Avcı: Şiir yazmayı bilmiyorum ama seviyorum

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Koray Avcı, "Şiir yazmayı biliyor muyum; bilmiyorum ama yazmayı seviyorum. Şunu iyi biliyorum; Yazdığım şiirler yaşadığım aşklara değil, tanıştığım dostlarıma armağan olsun" dedi. Ünlü şarkıcı...

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Koray Avcı, "Şiir yazmayı biliyor muyum; bilmiyorum ama yazmayı seviyorum. Şunu iyi biliyorum; Yazdığım şiirler yaşadığım aşklara değil, tanıştığım dostlarıma armağan olsun" dedi.

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde izleyicilerle buluştu. 'Adaletin Bu mu Dünya?' adlı şarkıyla izleyicileri selamlayan Avcı, geçmişten bugüne Türk müziğine damga vurmuş eserlerle konsere devam etti.

Zaman zaman izleyicilerle sohbet de eden ünlü şarkıcı, "Yarın benim için büyük gün. O yüzden bayağı bir zorlayacağım kendimi. Uzun zamandır tatile çıkmıyordum, yarın tatile çıkıyorum. Çok mutlu olacağız söz veriyorum, tek isteğim ne olur şarkılara bol bol eşlik edin" dedi. Mekânı dolduran yaklaşık 1200 kişi, Koray Avcı'ya eşlik etti, hareketli şarkılarda da dans ederek doyasıya eğlendi.

'HİKAYEMİ YAZDIĞIM HAYATIN ŞARKILARINI OKUYORUM'

Konserde şiirle olan bağına da dikkat çeken şarkıcı, "Şiir yazmayı biliyor muyum; bilmiyorum ama yazmayı seviyorum. Şunu iyi biliyorum; Yazdığım şiirler yaşadığım aşklara değil, tanıştığım dostlarıma armağan olsun" dedi. Sezen Aksu'nun 'Seni Kimler Aldı' adlı şarkısını da söyleyen Avcı, özellikle çocukluğunda çıktığı her yolda bir Sezen Aksu şarkısına denk geldiğini dile getirerek, "Ben büyük şehirleri anlatmayı sevmem ancak bildiğim tek bir şey var; bende her şehrin bir şarkısı varmış çocukluğumda. Unutmayın; Ben bilinen şarkıları okumuyorum, hikayemi yazdığım hayatın şarkılarını okuyorum" ifadelerini kullandı.

Sahnede yaklaşık 2 saat kalan Koray Avcı, izleyicilerin coşkusunu görünce, "Her gün Bursa'da konser verebilirim" dedi.

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