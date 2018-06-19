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(Görüntülü) Koçarlı'daki festivalin kapanışını Yıldız Tilbe yaptı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen 13'üncü Çam Fıstığı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İlk kez yapılan künarlı helva, 10 bin kişiye ikram edildi. İlk gün Edip Akbayram'ın sahne aldığı festivalin kapanışında da...

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen 13'üncü Çam Fıstığı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İlk kez yapılan künarlı helva, 10 bin kişiye ikram edildi. İlk gün Edip Akbayram'ın sahne aldığı festivalin kapanışında da Yıldız Tilbe konser verdi. Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen 13'üncü Çam Fıstığı Festivali; 17-18 Haziran'da yapıldı. İlk gün Edip Akbayram'ın sahne aldığı festivalde vatandaşlar, doyasıya eğlendi. İkinci gün ise bu yıl ilk kez, çam fıstığı içi olan 'künar' kullanılarak künarlı helva yapıldı. 10 bin kişilik yapılan helva vatandaşlara ikram edildi. Helva kısa sürede tüketildi. Festivalde dans gruplarının gösterileri ve havai fişek gösterileri yer aldı, 10'uncu Yıl Marşı okundu. Kazanda künarlı helva karıştıran Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, "Çam Fıstığı Festivali'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenliyoruz. Bu yıl bir farklılık yaratalım istedik. Önceki yıllarda çam fıstığını küçük paketler halinde vatandaşlara dağıtıyorduk. Bu defada biraz daha renklendirelim istedik. 10 bin kişilik helva yaparak, çam fıstığı içi olan künarı içine katarak vatandaşlara ikramda bulunduk. Koçarlı'da yaşayan insanların eğlenmeye ihtiyacı var. Her zaman söylüyoruz. Koçarlı, her şeye değer. Bu yıl iki gün sürdü festival. İlk gün Edip Akbayram vardı. Son günde de Yıldız Tilbe sahne aldı. Yaklaşık 25 bine yakın insan, iki güzide sanatçıyı da eğlenerek dinledi. Festivalle ilçeye bir haraketlilik getiriyoruz" dedi.

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