(Görüntülü) Kayısı Festivali'nde Merve Özbey coşkusu
MERSİN'in Mut ilçesinde bu yıl 57'ncisi düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde konser veren Merve Özbey ve Latif Doğan izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Musa Eroğlu Sevgi Parkı’nda ilk sahne alan Halk Müziği...
08 Haziran 2019 Cumartesi 15:51
MERSİN'in Mut ilçesinde bu yıl 57'ncisi düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde konser veren Merve Özbey ve Latif Doğan izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Musa Eroğlu Sevgi Parkı’nda ilk sahne alan Halk Müziği sanatçısı Latif Doğan söylediği hareketli türkülerle izleyenleri coşturdu. Daha sonra Pop Müziği sanatçısı Merve Özbey sahne aldı. Konser alanına düğün törenlerinin ardından gelen Hatice- Selahattin Potuk çifti sahneye davet eden Merve Özbey, bu anı görünce kendisinde de evlenme isteği doğduğunu söyledi. Çiftle birlikte sahnede oynayan Merve Özbey, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Sanatçılara çiçek ve Mut kayısısı hediye eden Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Birlik beraberlik içerisinde, sevgi hoşgörü ortamında büyük bir Mut ailesi olarak sonsuza kadar yaşamak duasıyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
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