(Görüntülü) Jennifer Lopez, Regnum Carya Live in Concert'te konser verecek

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - LATİN müziğinin dünyaca ünlü ismi Jennifer Lopez, 'Regnum Carya Live in Concert' etkinliği kapsamında, 6 Ağustos'ta Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de konser verecek.



Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de geçen yıl başlatılan ve dünya starlarının sahneye çıktığı 'Regnum Carya Live in Concert'te bu yıl müziği, oyunculuğu ve özel hayatı ile tüm dünyanın yakından takip ettiği, Latin müziğinin efsane ismi ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konser verecek. Bu yıl ünlü beyzbolcu A-Rod ile evleneceklerini açıklayan Lopez, evlilik öncesi çıktığı 'It's My Party' turnesinden önce Regnum Carya'da sahneye çıkacak.



Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna ve Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetlerinin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Lopez, bu yılın yeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirecek.