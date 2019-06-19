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(Görüntülü) James Arthur, Antalya'da konser verdi

İNGİLİZ şarkıcı ve söz yazarı James Arthur, Regnum Live in Concert etkinliği kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde konser verdi. İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur'un konseri Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum...

İNGİLİZ şarkıcı ve söz yazarı James Arthur, Regnum Live in Concert etkinliği kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde konser verdi. İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur'un konseri Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in konser alanında düzenlendi. 'Impossible' ve 'Say you won't let go' parçalarıyla müzik listelerinin ilk sıralarına çıkan James Arthur, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. James Arthur'u yerli ve yabancı çok sayıda turist dinlerken Arthur, söylediği şarkılara eşlik eden turistleri kendisine hayran bıraktı. Geçen yıl Dua Lipa, Tom Jones, Anne Marie ve Rita Ora gibi dünya starlarını ağırlayan Regnum Live in Concert kapsamında bu yıl James Arthur'dan sonra 10 Temmuz'da ABD'li şarkıcı ve aktör Jason Derulo konser verecek. Regnum Live in Concert'in en çok ilgi çeken ve tüm dünyada merakla beklenen diğer etkinliği ise 6 Ağustos'taki dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konseri olacak.

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