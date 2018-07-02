Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

(Görüntülü) Işın Karaca'dan arabesk albüm hazırlığı

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), () - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde konser veren Işın Karaca, Orhan Gencebay'ın eserlerini seslendirirken, yeni arabesk albüm yapmayı düşündüğünü söyledi. Akçakoca Belediyesi tarafından Kabotaj Bayramı...

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), () - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde konser veren Işın Karaca, Orhan Gencebay'ın eserlerini seslendirirken, yeni arabesk albüm yapmayı düşündüğünü söyledi.

Akçakoca Belediyesi tarafından Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında Işın Karaca konser verdi. Balıkçı Barınağında kurulan sahneye çıkan Işın Karaca, yaklaşık 15 bin kişiye şarkıları ile güzel bir gece yaşattı. Işın Karaca konser sırasında sahnenin önünde gezen köpeği görünce aşağı inerek köpeği sevdi. Orhan Gencebay'ın şarkılarını seslendiren Işın Karaca, "7-8 sene önce arabesk sevmem diyen binlerce insan vardı, hepsi yalan. Dünü bugünü yarınımızı anlatan muhteşem bir eser karşınızda" diyerek 'Batsın bu dünya' şarkısını seslendirdi. Konser sırasında ezan okunurken şarkıyı keserek sahneyi karatan Işın Karaca, ezanın bitmesini bekledi. Sahnede menajerinin doğum gününü kutlayan Karaca, yeni bir arabesk albüm yapmayı düşündüğünü söyledi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325