(Görüntülü Haber) Yılmaz Morgül, sahnede Down sendromuna dikkat çekti

BURSA’da sahnele çıkan Yılmaz Morgül ocuklarla birlikte göbek atıp dans etti. Down Sendromlu 15 yaşındaki Edanur Altun’a mikrofonu verip sahnede şarkı söyleten Yılmaz Morgül bu hastalığa dikkat çekti. Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen '7'nci Yaz Şenliği' kapsamında Mihraplı parkında Türk Sanat Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül sahneye çıktı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı yaz şenliğinde Yılmaz Morgül 2 saat kaldığı sahnede sevilen şarkılarını söylerken hayranlarına keyifli saatler geçirtti. Sahnenin önünde bekleyen Down Sendromlu 15 yaşındaki Edanur Altun’un sahneye çıkıp şarkı söyleme isteğini çevirmeyen Yılmaz Morgül mikrofonu kendisine verdi. Edanur Altun şarkı söylerken konseri izleyenler tarafından alkışlandı. Genç kızın elini öpmesinden etkilenen Yılmaz Morgül gözyaşlarını tutamadı. Down Sendromlu çocukları olan annelere hitaben Yılmaz Morgül “Siz kutsal bir annesiniz böyle bir evladı yetiştiriyorsunuz, benim ailemde de var böyle yeğen engelli bir çocuk gerçekten sınav dünyası bu dünya. Bu çocuklar anne ve babalarının cennetlerinin anahtarı , bu çocuklara daha çok değer verip daha çok ilgi duymalıyız” diyerek sahneye çıkardığı Edanur Altun’un annesine teşekkür etti.