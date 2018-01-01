(Görüntülü Haber) Yeni yıla Ebru Yaşar'la girdiler

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), () AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki bir otelde düzenlenen yılbaşı gecesinde şarkıcı Ebru Yaşar, sahneye çıktı. Sandıklı Hüdai Kaplıcalarındaki bir otelde düzenlenen yılbaşı gecesinde Ebru Yaşar konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Ebru Yaşar'la yeni yıla girenler, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle Ebru Yaşar'ı görüntülemeye çalıştı. Ebru Yaşar yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ebru Yaşar, Geçen sene hamileydim sahnede değildim. Bu sene sahnedeyim, bebeklerim evde, eşim evde. Sahne de benim evim, ailem. Herkese sonsuz mutluluklar diliyorum, güzel bir yıl olsun. Memleketim için, ülkem için, insanlığımız için güzel bir yıl olsun dedi.