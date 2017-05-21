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(Görüntülü Haber) Yeni yaşını Koçarlı'da kutladı

Burhan CEYHAN/ KOÇARLI(Aydın), () AYDIN'ın Koçarlı İlçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çam Fıstığı Festivali'nde sevenleriyle buluşan şarkıcı Petek Dinçöz, sahnede doğum gününü kutladı. Koçarlı'da geleneksel hale gelen...

Burhan CEYHAN/ KOÇARLI(Aydın), () AYDIN'ın Koçarlı İlçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çam Fıstığı Festivali'nde sevenleriyle buluşan şarkıcı Petek Dinçöz, sahnede doğum gününü kutladı. Koçarlı'da geleneksel hale gelen Çam Fıstığı Festivali'nin 12'ncisinde sahne alan eski manken ve şarkıcı Petek Dinçöz, okuduğu şarkılarla alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Vatandaşlar sahneye çıkarak Petek Dinçöz ile halay çekti, oynadı. Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk ve eşi Kübra Öztürk'ü yerinden kaldırarak sahneye davet eden Dinçöz, doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Öztürk çifti ile birlikte ?Sevemedim Karagözlüm' şarkısını söyleyen Dinçöz, sahneye getirilen pastayla büyük mutluluk yaşadı. Başkan Öztürk, Dinçöz'e çam fıstığı ?küner' ikramında bulundu. Festivalde Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yaklaşık 5 bin kişi gece boyunca doyasıya eğlendi. Gecede havai fişek gösterileri ve Koçarlı Belediyespor Judo Takımı'nın gösterileri büyük beğeni topladı. Festival gece geç saatlere kadar sürdü.

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