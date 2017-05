(Görüntülü Haber) Venedik Alışveriş Karnavalı birbirinden eğlenceli şovlarla başladı

VENEDİK temalı alışveriş merkezi Venezia Mega Outlet'in ev sahipliği yaptığı Venedik Alışveriş Karnavalı’nın birbirinden renkli şovlarla açılışını yaptı. Karnavalın açılışı renkli İtalyan şefi Danilo Zanna tarafından yapıldı. Açılışta en çok ilgi çeken şov ise San Marco Meydanı’ndaki kuleden yapılan müzisyenin uçuşu gösterisiydi. Kulenin en tepesinden konfetiler eşliğinde akordiyon çalarak inen müzisyen alkışlarla yere indi. Şovun ardından sahneyi şarkıcı Rafet El Roman aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rafet El Roman, "Ben 2011 yılında Direniyorum şarkısının klibini Venedik'te çekmiştim. Bugün burayı gezdiğimde gördüm ki burası orayı aratmıyor, Venedik'i yaşatmak açısından her türlü imkanı sağlamışlar. Öncelikle herkesi tebrik ediyorum, biz de bunu güzel bir konserle süsleyeceğiz" dedi. Karnavalın açışlından önce konuşan Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu ise, "Ziyaretçilerimiz hem Venedik'in alışveriş coşkusunu hem de karnaval coşkusunu bir arada yaşayacaklar. Bu karnavalın çok özel bir hediyesi de var. 15 gün boyunca her 100 liralık alışverişte bir çekiliş hakkı kazanacak ziyaretçilerimizden bir tanesi yapılacak çekilişle, ömür boyu İstanbul'daki Venedik'te yaşama fırsatını elde edecek. Venedik^teki karnaval coşkusunu buraya taşımak adına 500 yıldır süregelen bu karnavalın açılış ritüelini de İstanbul'a getirdik. Meşhur San Marco Kulesi'nden yapılacak olan akrobatik şovların aynısını buraya getirdik. Bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz bu karnavalla ziyaretçilerimiz hem keyifli zaman geçirecek hem de güzel indirimler bulacaklar" diye konuştu. 15 gün boyunca devam edecek olan karnaval süresince akrobatik gösterilerden, dans performanslarına, ünlü markaların defilelerinden ateş gösterilerine kadar pek çok şov gerçekleştirilecek. 28 Mayıs'ta son bulacak festivalde bir ziyaretçi de Venezia Mega Residence’tan ev sahibi olma şansı yakalayacak. Karnaval süresi boyunca 100 liralık alışveriş yapan her ziyaretçi bu kampanyaya katılma kazanacak