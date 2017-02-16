(Görüntülü Haber) Uludağ'da kış festivali Ümit Besen ve Pamela ile final yaptı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-KIŞ turizminin göz bebeği Uludağ'da düzenlenen Bilyoner Winterfest 2017 organizasyonu kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Ümit Besen ve Pamela, festivalin son gecesinde, yüzlerce üniversite öğrencisine unutulmaz bir gece yaşattı. Usta Sanatçı Ümit Besen ve Pamela, Uludağ'da düzelenen Bilyoner Winterfest 2017 etkinliği kapsamında, Grand Yazıcı Arena'da sahne aldı. Son dönemde piyano dışındaki diğer enstrümanlara olan hâkimiyeti ile de kendinden söz ettiren ve elektro gitar çalarak rock parçalarını ustaca yorumlayan Ümit Besen, bu defa "Başka" tarzda bir konser ile tatilcilerin karşısına çıktı. Winterfest 2017 etkinliğinin final gecesinde sahne alan başarılı ikili, sabahın ilk ışıklarına kadar, sevilen şarkılarını seslendirdi. ÜMİT BESET, ''BENİ DİNLEME YAŞI 75'TEN 14'E İNDİ'' Konser öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Ümit Besen ile güzel sanatçı Pamela, Uludağ'da beraber verdikleri ilk konser olduğunu ve heyacanlı olduklarını belirtti. Winterfest 2017 etkinliğinin kapanış gecesinde sahnede olacağını belirten Ümit Besen, Uludağ'da böyle bir festivale ilk gelişim ama ben gençlerle artık hep bir aradayım Beni dinleme yaşı ortalaması 75'ten 14 yaşında kadar düştü. Artık nikah masını bilmeyen yok, bu son albümle bizi bilmeyenlere ulaştık. Yolda, sokakta hatta otobanda beni gören fotoğraflar çektiriyor.'' dedi.