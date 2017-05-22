(Görüntülü Haber) Türkan Şoray ile Ali Özgentürk dans etti

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ÜNlü sanatçı Türkan Şoray, Adana'da katıldığı bir etkinlikte sahnede Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristi Ali Özgentürk ile dans etti. Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk'ün 50'nci Sanat Yılı nedeniyle doğum yeri olan Adana'da Seyhan Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye Özgentürk filmlerinde oynayan birçok ünlü katıldı. Hazırlanan özel sahnede gecenin sonunda Özgentürk'e Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın plaketini vermesinin ardından tüm sanatçılar sahneye çıkıp kutladı. 800'e yakın seyircinin ayakta alkışlaması sırasında çalan Selvi Boylum filminin müziği eşliğinde Ali Özgentürk, filminin başrol oyuncusu Türkan Şoray ile dans etti. Bu kareler de, Sinemanın Sultanı'nın son zamanlardaki dans karesi olarak objektiflere yansıdı.