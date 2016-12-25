(Görüntülü Haber) Sıla, Edirneli hayranlarını çoşturdu
ŞARKICI Sıla, Edirne'de verdiği konserde yaklaşık 1500 hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sıla, Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle 14 Aralık'ta ertelediği konserini dün gece gerçekleştirdi. Edirne Hangar Performance...
25 Aralık 2016 Pazar 15:11
ŞARKICI Sıla, Edirne'de verdiği konserde yaklaşık 1500 hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sıla, Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle 14 Aralık'ta ertelediği konserini dün gece gerçekleştirdi. Edirne Hangar Performance Hall'da sahne alan şarkıcı, siyah kıyafetle sahneye çıktı. Sıla performansıyla sevenlerini coşturdu. Yaklaşık 1500 kişinin izlediği konserde 2 saat sahnede kalan Sıla, söyledi şarkılarla sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı. Konserin ardından kentin meşhur tava ciğerinden tadan Sıla, kentten ayrıldı.
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