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(Görüntülü Haber) Şebnem Ferah ve Teoman’dan muhteşem düet

Orhan SENCER / SAMSUN, () - SAMSUN’da ilk kez gerçekleşen Samsun Gençlik Festivali’nin son gününe Şebnem Ferah ve Teoman düeti damga vurdu. Sheraton Grand Beach’te düzenlenen festivalin son gününde dün Teoman, Şebnem Ferah, Manga, Cem...

Orhan SENCER / SAMSUN, () - SAMSUN’da ilk kez gerçekleşen Samsun Gençlik Festivali’nin son gününe Şebnem Ferah ve Teoman düeti damga vurdu. Sheraton Grand Beach’te düzenlenen festivalin son gününde dün Teoman, Şebnem Ferah, Manga, Cem Adrian, Adamlar, Jehan Barbur ve Kaan Uzuner sahne aldı. Konserleri yaklaşık 15 bin müziksever izledi. Teoman’dan önce konser veren Şebnem Ferah, sahnede şarkı söylerken yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde düştü. Gitarist Metin Türkcan ve bas gitarist Buket Doran da sanatçının yanına gelip yerde uzanarak, şarkıyı bir süre yerde çalmaya devam etti. Şebnem Ferah’tan sonra sahneye çıkan Teoman da, “Eğer sahnede şunu yaparsam, güzel bir hanımefendi benimle sahneye çıkmayı kabul edecek” dedi ve kendini yere attı. Bunun üzerine Şebnem Ferah sahneye geldi ve iki sanatçı düet yaptı. 'İki Yabancı' şarkısını birlikte söyleyen Teoman ve Şebnem Ferah, seyircilerden uzun süre alkış aldı.

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