Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - POP müzik şarkıcısı Edis Görgülü, Samsun'da hayranlarıyla buluştu. Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluşan Edis Görgülü, onlara mini bir konser verdi. Edis hayranlarına 'Dudak', 'Olmamış mı?' ve 'Benim Ol' adlı şarkılarını seslendirdi. Edis Görgülü, "Samsun'a ilk kez geldim. Özellikle 19 Mayıs'ta burada olmak çok heyecan verici. Albüm çalışmaları yakında başlayacak. Haziran ayında single ardında da albüm gelecek" dedi.
(Görüntülü Haber) Şarkıcı Edis Görgülü, Samsun'da hayranlarıyla buluştu
Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - POP müzik şarkıcısı Edis Görgülü, Samsun'da hayranlarıyla buluştu. Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla...
19 Mayıs 2017 Cuma 20:25
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