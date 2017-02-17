(Görüntülü Haber) Şarkıcı Cem Belevi, ilk kez podyuma çıkacak

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bu yıl düzenlenen 5'incisi düzenlenecek Ev ve Plaj Giyim Tasarım Yarışması'nın bu akşamki final defilesinde, ünlü mankenler ile birlikte şarkıcı Cem Belevi ilk kez podyuma çıkıp kıyafet tanıtacak. Final defilesinin tanıtım toplantısına katılan ünlü manken Şebnem Schaefer ise yeni saç tarzıyla dikkat çekti. DENİB'in bu yıl Teck Anatolia temasıyla düzenlediği 5'inci Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nın bu akşam yapılacak olan Final defilesiyle ilgili basın toplantısı Colossae Otel'de yapıldı. Toplantıya, TİM Başkanvekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert başta olmak üzere ünlü mankenler Şebnem Schaefer, Irmak Atuk, Ebru Öztürk ile şarkıcı Cem Belevi ve moda tasarımcıları katıldı. Markalaşma adına amatör ruhla başladıkları yarışmanın 5'incisini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirten Kocasert, "Ülkemizin önü yüksek katma değerli imalatla açıktır. Bunun da yolu inovasyon, moda tasarım, AR-GE ve markalaşmaktan geçiyor. Dünya ticaretinden nerdeyse yüzde 4'e yakın pay alan ev tekstili, neden markalaşmasın diye yola çıkmıştık. Genç yeteneklerin dikkatini sadece hazır giyim, konfeksiyon ve dış giyimden aynı zamanda ev tekstiline çekmek için imalatçılara da markalaşmanın önemini hatırlatmak için amatör ruhla çıktığımız bu yolda 5'inci yılı geride bıraktık. Bu yarışmada dereceye giren moda tasarımcıları arkadaşlarımız, Ekonomi Bakanlığının desteğiyle tam burslu olarak yurt dışında eğitim almaya hak kazanıyor. Bu yarışmayla genç arkadaşlarımızın fikirleri ve yaratıcılıkları ile profesyonel ruhun ve sektördeki birikimin buluşmasıyla tasarım dünyasına ve tekstil sektörüne farklı bir soluk getirdiğimize inanıyoruz" dedi. Tasarım yarışmasının finalinde podyuma çıkacak olan şarkıcı Cem Belevi de oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Tekstil sektörünün önemli olduğunu ve bunun gibi organizasyonlarla tekstilin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Belevi, "Böyle bir yarışmada yer almaktan sevinç duyuyorum. Normalde şarkıcı olmaktan gurur duyuyorum ama başka bir deneyim daha kazanıp, modellik yapacağım. Provalarda deneyimli mankenler arasında denedim ama görüldüğü kadar kolay değil. Podyumda yürümek başka bir şey, düşmezsek ürünleri en güzel şekilde tanışacağız. Bundan sonrada devam edip edemeyeceğimi göreceğiz" dedi. SAÇ RENGİYLE DİKKAT ÇEKTİ Mavi saç tarzıyla oldukça dikkat çeken ünlü manken Şebnem Schaefer ise, saç tarzını özellikle çocukların çok sevdiğini ve değiştirmeyi düşünmediğini ifade ederek, "Saçlarım Amarikadan gelen iki kuaför tarafından bir lansman için boyandı, önce pembe olacaktı ancak sonradan bu renge karar verildi. Benim aklımda yoktu. Çocuklar bu rengi çok sevdi, çocuklarla birlikte masal uydurma atölyesi yapıyorum, beni çeşitli karakterlere benzetiyorlar, genelde peri oluyorum. Bu saç rengi podyumda kıyafetlere çok iyi uyuyor. Yıllardır kullanıyormuş gibi hissediyorum, Yeni saç rengimi benimsedim. Bu saç rengiyle devam edeceğim" diye konuştu. Ünlü mankenler ve şarkıcı Cem Belevi, bu akşam Colossae Otel'de yapılacak olan yarışmanın finalinde podyuma çıkacak.