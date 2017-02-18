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(Görüntülü Haber) Şarkıcı Çelik, kefal festivali için Dalyan'da

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ne bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki kefal balığı festivaline katılmak için gelen şarkıcı Çelik, konserlerinde çevreyle ilgili mesajlar vererek duyarlılık oluşturduğunu söyledi. Ortaca'da bugün düzenlenecek...

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ne bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki kefal balığı festivaline katılmak için gelen şarkıcı Çelik, konserlerinde çevreyle ilgili mesajlar vererek duyarlılık oluşturduğunu söyledi. Ortaca'da bugün düzenlenecek Kefal Balığı Festivali için ilçeyi ziyaret eden şarkıcı Çelik, Muğla Dalaman Havalimanı YDA Genel Müdürü Hamdi Güvenç'in odasında açıklama yaptı. Dalyan'a çok geldiğini ama festivale ilk kez katılacağını söyleyen Çelik, "Burası dünyanın en sağlam korunan ve dünyanın en çok bilinen yerlerden bir tanesi. Bizim ülkede çok fazla bilinmese de dünya çok iyi biliyor. Burada yapılan her etkinlik buraya değer kazandıracak. Konserlerimizde çevreyle ilgili verdiğimiz mesajların çevre temizliği için bir değer kattığına inanıyorum. Barış her yere lazım ve bize daha çok lazım" dedi. YDA Genel Müdürü Hamdi Güvenç, yıl boyunca yaptıkları görüşmeler sonucunda bölgenin hak ettiği güzel etkinliklere kavuşacağını belirterek, "Bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlara ve başta da sanatçı Çelik arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu gibi etkinlikler geleneksel hale gelir ve bölgemizin kalkınmasına fayda sağlar" diye konuştu.

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