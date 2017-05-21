(Görüntülü Haber) Şarkıcı Betül Demir, 'Osmanlı Çileği Güzeli' seçildi
TÜRK pop müziği sanatçısı Betül Demir, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde hayranlarıyla buluştu. Demir, 'Osmanlı Çileği Güzeli' seçildi. Ereğli Belediyesi tarafından...
21 Mayıs 2017 Pazar 12:02
TÜRK pop müziği sanatçısı Betül Demir, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde hayranlarıyla buluştu. Demir, 'Osmanlı Çileği Güzeli' seçildi. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik kapsamında sanatçı Betül Demir, söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, şenlikler de ‘En güzel çilekli pasta’ ve ‘En güzel çilek bilgi yarışması’nın yapıldığını, eksik olan ‘Osmanlı Çileği Güzeli’ olarak Betül Demir’i belirlediklerini söyledi. Büyük sevinç yaşayan Betül Demir, kendisine ikram edilen çileğin tadına baktı. Osmanlı çileğinin sese ve sağlığa çok iyi geldiğini öğrendiğini belirten Demir, "Giderek gençleşeceğim, giderek güzelleşeceğim. Artık rakiplerim düşünsün” diye espri yaptı.
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