(Görüntülü Haber) Murat Dalkılıç, Pamukkalelileri coşturdu

DENİZLİ'de, Pamukkale İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları, pop müzik şarkıcısı Murat Dalkılıç'ın konseriyle sona erdi. Konseri izleyen yaklaşık 5 bin kişi, Dalkılıç'ın şarkılarıyla eğlendi. Pamukkale Belediyesi tarafından turizm bölgeleri Karahayıt ile Pamukkale'nin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenlenen Pamukkale Spor Oyunları dünkü programla sona erdi. Spor Oyunları'nın kapanış finali ise Murat Dalkılıç'ın verdiği konserle yapıldı. Pamukkale Koca Çukur'da düzenlenen konseri, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Dalkılıç, sevilen şarkılarını söyleyerek hayranlarını gece boyunca coşturdu. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, konser sonunda Murat Dalkılıç'a teşekkür ederek çiçek verdi.