DENİZLİ'de, Pamukkale İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları, pop müzik şarkıcısı Murat Dalkılıç'ın konseriyle sona erdi. Konseri izleyen yaklaşık 5 bin kişi, Dalkılıç'ın şarkılarıyla eğlendi. Pamukkale Belediyesi tarafından turizm bölgeleri Karahayıt ile Pamukkale'nin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenlenen Pamukkale Spor Oyunları dünkü programla sona erdi. Spor Oyunları'nın kapanış finali ise Murat Dalkılıç'ın verdiği konserle yapıldı. Pamukkale Koca Çukur'da düzenlenen konseri, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Dalkılıç, sevilen şarkılarını söyleyerek hayranlarını gece boyunca coşturdu. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, konser sonunda Murat Dalkılıç'a teşekkür ederek çiçek verdi.
(Görüntülü Haber) Murat Dalkılıç, Pamukkalelileri coşturdu
DENİZLİ'de, Pamukkale İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları, pop müzik şarkıcısı Murat Dalkılıç'ın konseriyle sona erdi. Konseri izleyen yaklaşık 5 bin kişi, Dalkılıç'ın...
07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.