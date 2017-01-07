(Görüntülü Haber) Murat Boz, polisin kız arkadaşına evlenme teklifine aracı oldu

'DÖNERSE Senindir' filminin Antalya galası için kente gelen başrol oyuncusu Murat Boz, gala öncesi Beşiktaş Vodafone Arena'da düzenlenen saldırıda sağ bacağından yaralanan polis memuru Zafer Şentürk adına cep telefonu mesajıyla Konya'daki kız arkadaşı Tuğçe Dığrak'a evlenme teklif etti. Tuğçe Dığrak ise teklife mesajla 'evet' dedi. 'Dönerse Senindir' filminin Antalya galası, başrol oyuncuları Murat Boz ve Yasemin Allen'in katılımıyla yapıldı. Film gösterimi öncesi Murat Boz ile Yasemin Allen, Antalyalı hayranlarıyla bir araya geldi. Murat Boz'a gösterilen ilgi karşısında Yasemin Allen, "Murat'çığım seni seviyorlar galiba" dedi. Murat Boz da Antalya'nın iklimi gibi insanlarının da sıcak olduğunu söyledi. Murat Boz, hayranlarının ikinci bir film olacak mı sorusuna, "İnşallah bakalım" diyerek yanıt verdi. Filmde kendisini en çok heyecanlandıran sahnenin sorulması üzerine ise Murat Boz, "Filmin başından sonuna kadar her sahnesinde heyecanlandım. Tabi çok zor olan sahneler de vardı" dedi.



POLİSİN EVLENME TEKLİFİNE ARACI OLDU



Hayranlarıyla özçekim de yapan Murat Boz, İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınındaki bombalı saldırıda yaralanan Antalyalı polis memuru 26 yaşındaki Zafer Şentürk'ün, Konya'da icra memuruolan kız arkadaşı 21 yaşındaki Tuğçe Dığrak'a evlenme teklifinde bulunmasına da aracılık etti. Filmi izlemeye gelen Zafer Şentürk'ün "Bak hayatım ben kiminleyim şu anda bil bakalım, seni çok seviyorum, sana söyleyeceği bir şey var" diye başlayan cep telefonu kaydında, Murat Boz, "Zafer'in sana söylemek istediği bir şey var. Ben sadece bir elçiyim ama çok güzel bir şey geliyor. Zafer seni çok seviyor, seninle evlenmek istiyor. Bir ömür onunla olur musun?" dedi. Zafer Şentürk, bu kaydı WhatsApp üzerinden kız arkadaşına gönderdi. Tuğçe Dığrak ise mesaja, "Evet, seni çok seviyorum" diye evlilik teklifini kabul etti. Saldırıda yaralanması nedeniyle raporlu olduğunu ve bu nedenle ailesinin yaşadığı Antalya'ya geldiğini belirten Zafer Şentürk, Murat Boz'u alışveriş merkezi otoparkında gördüğünü ve konuyu anlattığını söyledi. Şentürk, "Beni aracına davet etti. Araçta Murat Boz aracılığıyla kız arkadaşıma evlenme teklif ettim. Çok mutluyum. Bunu hayatım boyunca unutamayacağım" dedi. Murat Boz ve Yasemin Allen hayranlarıyla filmi izledikten sonra Antalya'dan ayrıldı.