(Görüntülü Haber) MFÖ Marmarisliler'i coşturdu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde konser veren MFÖ Grubu, seslendirdiği şarkılarla, 6 bin kişilik amfi tiyatroyu dolduran sevenlerini coşturdu. MFÖ, Marmaris Belediyesi Amfi Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. İlçe protokolünün tam kadro katılıp izlediği konsere, sinema ve dizi oyuncusu Turgay Tanülkü, pop sanatçısı Bora Gençer de katıldı. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ Grubu, ilk olarak "Güllerin İçinden", "Sana Sarı Laleler Aldım" ve "Hep aynı" adlı klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi. Grup, yeni albümünden hareketli eserleriyle de dinleyenleri coşturdu. Sahnede 12 şarkı seslendiren MFÖ'ye, konser sonunda Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar çiçek verdi. Marmaris'in denizi ve doğasının harika olduğunu söyleyip bunun korunmasının önemine vurgu yapan Mazhar Alanson, "Marmaris'e en son 31 yıl önce gelmiştim. Denizi ve doğası çok güzel. Hindistan, İstanbul ve Bodrum için şarkı yazdık ve Marmaris için bir şey yapamamıştık. Böyle doğa harikası bir yer için ekim ayında tatile geldiğimizde Fuat ve Özkan ile beraber bir şarkı yazmayı planlıyoruz. Marmaris yöneticilerinin ve halkının gösterdiği ilgi bizleri çok mutu etti. Herkese teşekkür ederim" dedi.