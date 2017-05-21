(Görüntülü Haber) Mersin'de Mabel Matiz rüzgarı esti

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde sahne alan sevilen sanatçı Mabel Matiz, büyük ilgi gördü. Son albümü 'Gök Nerede' ile müzik dünyasına damgasını vuran ve hemen hemen her şarkısı hit olan Mabel Matiz, Silifkelilere verdiği konseriyle muhteşem bir performans sergiledi. Konser alanını dolduran müzikseverler, gece boyunca tüm şarkılara hep birlikte eşlik etti. Zaman zaman hayranlarıyla sohbet eden Matiz, Silifke?de konser vermekten çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ''Festivalimiz kutlu olsun. Burada ve Silifke'nin siz sıcak insanlarıyla bir araya gelmek çok güzel. Bizleri buluşturan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz'' dedi. Konser alanını saatler öncesinde dolduran hayranlarına ilk albümünden bu yana en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, performansı ile göz doldurdu. Silifke Belediyesi Kültür Müdürü Üstün Zayim, konser sonunda Matiz'e çiçek ve plaket takdim etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sevilen sanatçı alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı