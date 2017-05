(Görüntülü Haber) Manga, Batmanlıları coşturdu

Reşat YİĞİZ/BATMAN,() BATMAN'da, 10 yıl sonra ikinci kez gelen ünlü Manga grubu, hayranlarıyla şehir stadyumunda buluştu. 20 bin kişinin katıldığı konserde, grubun bazı hayranları sanatçıları görmek için tribünden atladı, bazıları ise kilitli olan kapıları kırarak stadyuma kurulan platformun yanında konseri dinledi. Batman Belediyesi'nce "Gençlik Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser için ünlü Manga grubu Batman'a geldi. 16 Mayıs şehir stadında verilen konseri yaklaşık 20 bin kişi izledi. Manga grubunun sahneye çıkmasıyla tribünleri dolduran hayranları korkulukları üzerinden atlayarak sahaya indi. Sahaya atlayanları gören ve tribünde oturan sanatçıların hayranları da daha sonra tribünün kilitli olan kapısını kırarak sahaya girdi. Sahaya giren gençler, stadyumda kurulan platformun ön tarafına yerleşti. Gençler burada grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Kentte, daha önce 'Hürriyet treni' etkinlikleri kapsamında konser veren Manga grubunun 10 yıldanr sonra ikinci kez kentte geldiği belirtildi. Şehir stadını hınca hınç dolduran grubun hayranları gurubun solisti Ferman Akgül'e eşlik etti. Grubun solisti Ferman Akgül, "Batman'a 10 yıl sonra gelmek güzel bir duygu ve çok mutluyum"dedi. Batman Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ise, stadyumdaki atmosfere bakarak Batmanlıları böyle gülerken, eğlenirken, mutlu görmek kendilerini bir kat daha mutlu ettiğini belirterek, "Çünkü sizler geleceğimiz ve her şeyimizsiniz. Şimdi sizlere güzel bir haberimiz var. Buradan arkadaşlarıma talimat veriyorum, en kısa zamanda en sevdiğiniz sanatçıları getirmek için oylayacağız anket sayfamızı belediyemizin internet sayfasından duyuracağız. Olanaklarımız ölçüsünde sizleri sevdiğiniz sanatçılarla buluşturacağız. Sizlere söz veriyorum, görevli olduğumuz sürece bu kenti sizlerle birlikte yöneteceğiz, kararlarımızı alırken hep sizin duygularınızı, hep sizin isteklerinizi hep sizin ihtiyaçlarınızı ön plana alacağız. Çünkü, sizler bizim her şeyimizsiniz. Artık bundan sonra hep mutlu olacağız. Çünkü siz kavgaya, kötülüğe layık değilsiniz. Sizler mutluluğa layıksınız, sizler her şeyin en güzeline layıksınız" diye konuştu. Ünlü grubun verdiği konser yaklaşık 3 saat sürdü. Konserin bitiminde Manga gurubuna Batman Belediye Başkan vekilli Aksoy çiçek verdi.