(Görüntülü Haber) Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu

BOLU’nun kayak merkezi Kartalkaya yarıyıl tatilinin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Şarkıcı Işın Karaca da kar kalınlığının 2.5 metre olduğu Kartalkaya’da kayak keyfi yaptı. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya, okulların tatil olmasıyla birlikte sezonun en yoğun dönemini geçiriyor. Sömestr tatili nedeniyle müşterilerine 3, 4, 5 günlük paketler sunan oteller tamamen doldu. Toplam 2 bin yatak kapasiteli otellerin kapalı ve açık otoparklarında yer kalmadı. Tatilciler, Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip kayak merkezinde kaymanın keyfini çıkardı. Telesiyejlerle Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilcilerin kimisi karla kaplı dev çam ağaçlarının oluşturduğu etkileyici manzara eşliğinde kayak yaptı, kimisi de snowboard heyecanı yaşadı. IŞIN KARACA DA GELDİ Şarkıcı Işın Karaca da kızı Mia ve eşi Tuğrul Odabaş ile birlikte tatil için Kartalkaya’ya geldi. Karaca, kar kalınlığının 2.5 metre olduğu Kartalkaya’da kayak keyfi yaptı. Ünlü şarkıcı, kayağın ardından ailesi ile birlikte kayak merkezindeki bir kafede kahve içti.