(Görüntülü Haber) İskenderun'da Buray coşkusu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),() KIBRISLI besteci ve genç popçu Buray, İskenderun Park Forbes AVM'de mini konser verdi. Buray hayranlarına yeni albümünü de imzaladı. Türkiye'de bir çok ünlü sanatçıya verdiği şarkılarla tanınan genç besteci kendi albümü ile de pop dünyasında ses getirdi. AVM konserinde seslendirdiği şarkılarla hayranlarına keyifli anlar yaşatan Buray, "Sahiden" adlı albümünün gördüğü ilgiden mutlu olduğunu söyledi. Çıkış şarkısı 'Aşk mı Lazım'ın listelerde yükseldiğini vurgulayan genç şarkıcı, ikinci klibi "Seni Sevmiyorum Artık" adlı şarkıya çekeceklerini ifade etti.