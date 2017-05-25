(Görüntülü Haber) İrem Derici: Ajda Pekkan en çok örnek aldığım kadın

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde konser veren şarkıcı İrem Derici, 'Yakar Geçerim' şarkısı öncesi Ajda Pekkan'la ilgili, "Sektörde kendime her şekilde en çok örnek aldığım kadının şarkısı" dedi. Kemer merkezdeki Club Aura'da İrem Derici konser verdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan şarkıcıya dansçıları da eşlik etti. İrem Derici, konseri boyunca kendisine demet demet gül gönderen hayranlarına teşekkür etti. Eğlence merkezinin go-go dansçı kızları ise danslarıyla izleyicilerin ilgisini çekti. İrem Derici, Ajda Pekkan'ın 'Yakar Geçerim' adlı şarkısını söylemeden önce, "Sektörde kendime her şekilde en çok örnek aldığım kadının şarkısı. Gerek sesi olsun, gerek sanatı olsun, duruşu olsun, gerekse sayısız estetikleri olsun" dedi.