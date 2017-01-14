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(Görüntülü Haber) Hadise, Kayseri'de hayranlarıyla buluştu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - POPÇU Hadise bir alışveriş merkezinin daveti üzerine geldiği Kayseri'de hayranlarıyla buluştu. Kayseri'ye güzel bir olay için geldiğini, imza günlerini çok sevdiğini belirten Hadise, "Çünkü seyirciyle daha...

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - POPÇU Hadise bir alışveriş merkezinin daveti üzerine geldiği Kayseri'de hayranlarıyla buluştu. Kayseri'ye güzel bir olay için geldiğini, imza günlerini çok sevdiğini belirten Hadise, "Çünkü seyirciyle daha yakın olabiliyoruz" dedi. Geçtiğimiz günlerde çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı saldırıya da değinen Hadise, "Kayseri'de birkaç hafta önce tatsız bir olay yaşandı. Buradan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine ve sevdiklerine Allah'tan sabır diliyorum. Kolay günler yaşamıyoruz ama işlerimiz böyle devam etsin yenilmeyelim. İşimize devam edelim. Bir olmaya çalışalım. Müzik susmasın. Tabi ki de üzülüyoruz ama istedikleri bu. Yani 'evden çıkmayın' diyorlar. Çıkıp, hayatımızı yaşayacağız. İnşallah ülkemiz çok daha güzel günler görecek. Buna içten inanıyorum" dedi. Hadise yeni albüm çıkaracağını ve bunun için heyecanlı olduğunu söyledi. Binlerce hayranı Hadise'yi yakından görmek ve cep telefonuyla fotoğrafını çekebilmek için yarıştı. Yaklaşık bir saat süren programda hayranlarına imza veren Hadise, 'Nerdesin Aşkım' şarkısını da seslendirdi.

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