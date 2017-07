(Görüntülü Haber) Hadise Bodrum'da sahneye çıktı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - POP sanatçısı Hadise, Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde ablası Hülya Açıkgöz’ün işletmeciliğini yaptığı La Plaj Beach’te sevenlerinin karşısına çıktı. Yalıkavak Mahallesi'ndeki La Plaj Beach’te sahneye çıkan şarkıcı Hadise, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Hadise'yi dinleyenler arasında ailesi ve Kemal Doğulu'nun yanı sıra birçok yerli ve yabancı turist vardı. Sahneye ‘Şampiyon Şeker’ isimli şarkısı ile çıkan Hadise, daha sonra ‘Farkımız Var’, ‘Prenses’ gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahneye pembe bir tulum ile çıkan Hadise, hem şarkı söyledi, hem de dans etti. Hayranları Hadise ile fotoğraf ve video çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Sanatçı, şarkı aralarında hayranları ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise, şampiyon olma gibi bir düşüncesi olup olmadığı sorusuna, “Bence herkes kendi alanında şampiyon. Çünkü bu yıl herkes albüm çıkardı, herkes şarkı çıkardı. Hepimiz bir şekilde bu işten para kazanıyoruz. Sadece ben değil, ekibim de ekmek parasını kazanıyor. Herkes iş yapsın, herkes kendi dalında şampiyon olsun. Bu yazın şampiyonu kim? Bence herkes şampiyon olsun ki hepimiz işlerimizi yapalım ve hayatımızın tadını çıkaralım” dedi. 'ALEYNE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR' Alayne Tilki ile ilgili açıklamalar yaptığı yönünde haberler çıktığı söylenen şarkıcı, “Ben kimseyle polemiğe girmem. Aleyna benim kardeşim sayılır, o daha yolun başında ve çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Ben onun büyüğü olarak ona sadece destek olurum. Başka hiçbir şey diyemem. Nasıl haberler çıktı bilmiyorum” diye konuştu. 'DEPREMDE DIŞARDA YATTIM' 21 Temmuz tarihinde Muğla'nın Bodrum İlçesi açıklarında Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremde çok korktuğunu belirten Hadise şunları söyledi: "Ben ilk defa bu şekilde deprem yaşadım. Çok az olsa da biliyorsunuz ülkemizde birkaç tane ağır depremler yaşandı. Az olsa da o depremde neler yaşandığını hissedebildim ve gerçekten çok korktum. Ben uyumuyordum, ayaktaydım her anını yaşadım. Biz de eve girmekten korktuk açıkçası. Çünkü camlar kırılacak diye korktum. O yüzden dışarıda yattık. Normal insanlar o hafta sonu korkudan Bodrum'u terk etmişlerdi. Ben çok iyi anlıyorum ben de birkaç gece açıkçası dışarıda bahçemizde uyudum, içerde uyumak istemedim. O korkuyu ve travmayı üzerimden atamadım. Şu an alıştım ve hayat devam ediyor. Hiçbir can kaybı yok. Bu yüzden bence bir şekilde hayatımıza devam etmek zorundayız. Biz burada iyiyiz rahatız.”