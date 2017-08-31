İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi, pop müzik sanatçısı Emre Altuğ konser verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sultan Camii'nin önünden başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan yaklaşık 10 bin kişi fenerlerle Manisa'yı aydınlattı. Fener alayına, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve protokol üyeleriyle mehter ve bando takımları, bisiklet tutkunları ve birçok Manisalı katıldı. Kalabalık yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Yürüyüş sırasında mehter takımı İzmir Marşı ile vatandaşları coşturdu. EMRE ALTUĞ KONSER VERDİ Kutlamalar kapsamında pop müzik sanatçısı Emre Altuğ da konser verdi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yaklaşık 10 bin kişi, Emre Altuğ'un şarkılarına eşlik etti. Altuğ seslendirdiği 'Tek aşkım', 'Çifte kavrulmuş' ve 'Adını söylerdim' şarkıları ile kalabalığı coşturdu. Konserde havai fişek gösterisi büyük ilgi çekerken, sahneye çıkan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Emre Altuğ'a çiçek ve mesir sepeti hediye etti.
(Görüntülü Haber) Emre Altuğ, Manisalıları coşturdu
İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi, pop müzik sanatçısı Emre Altuğ konser verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sultan Camii'nin...
31 Ağustos 2017 Perşembe 08:20
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.