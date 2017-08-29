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(Görüntülü Haber) Dünyaca ünlü model Kelly Brook Bodrum'da

DÜNYACA ünlü İngiliz model Kelly Brook bir haftalık tatil ve detoks kampı için geldiği Bodrum'daki keyifli anlarını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Bir haftalık tatil ve detoks kampı için Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne...

DÜNYACA ünlü İngiliz model Kelly Brook bir haftalık tatil ve detoks kampı için geldiği Bodrum'daki keyifli anlarını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Bir haftalık tatil ve detoks kampı için Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne gelen dünyaca ünlü İngiliz model ve moda tasarımcısı 37 yaşındaki Kelly Brook, Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde bir beach clubın iskelesinde güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı. Brook, arkadaşları ile beach clubın iskelesinde güneşlenirken görüntülendi. Pazartesi günü sabah saatlerinde lüks bir motor yat ile Rodos adasından Göltürkbükü'ne gelen Brook, arkadaşları ile birlikte bir beach cluba gelerek tesisin iskelesinden denize girdi. Siyah beyaz bikinisi ve aldığı kilolarla dikkat çeken Brook, Bodrum'da geçirdiği tatil süresince cep telefonu ile çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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