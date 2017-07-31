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(Görüntülü Haber) Demet Akalın, Bodrum'da coşturdu

Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), () - BODRUM'da Deluxe Medya tarafından düzenlenen gecede sahne alan şarkıcı Demet Akalın, performansıyla göz doldurdu. Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Posh Club'ta sahneye çıkan Demet Akalın'ı yaklaşık bin...

Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), () - BODRUM'da Deluxe Medya tarafından düzenlenen gecede sahne alan şarkıcı Demet Akalın, performansıyla göz doldurdu.

Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Posh Club'ta sahneye çıkan Demet Akalın'ı yaklaşık bin 500 kişi izledi. 'Emanet' isimli parçası ile sevenlerinin karşısına çıkan ve daha sonra 'Evli Mutlu Çocuklu', 'Türkan' gibi sevilen şarkıları ile konserine devam eden Akalın'a dansçılar eşlik etti. Sahneye oldukça renkli bir kıyafet ile çıkan Akalın, yaptığı danslar ile de beğeni topladı. Zaman zaman hayranları ile sohbet eden Demet Akalın sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Akalın, izleyicilerine keyifli anlar yaşattı.
 

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