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(Görüntülü Haber) 'Çalgı Çengi İkimiz' filmine Tokat'ta özel gösterim

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - VİZYONA yeni giren 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Tokat'ta hayranlarıyla buluştu. Kentte Novada Alışveriş Merkezi içerisindeki kurulan platformda hayranları...

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - VİZYONA yeni giren 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Tokat'ta hayranlarıyla buluştu. Kentte Novada Alışveriş Merkezi içerisindeki kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yoğun ilgiyle karşılaştı. Yaptıkları esprilerle hayranlarını kahkahaya boğan oyunculardan Tokatlı Murat Cemcir, memleketinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kural ve Cemcir, hayranlarının sorularını cevapladı, bol bol fotoğraf çektirdi. Ardından basın mensuplarının karşısına geçen oyunculardan Ahmet Kural, Murat Cemcir'in "Tokat'ı nasıl buldun, böyle bir kalabalık bekliyor muydun?" sorusuna, "Daha önce bir kere getirmiştin beni hatırlıyorsun. Şimdi daha güzel buldum. Daha kalabalık, hoş" şeklinde cevap verdi. Ahmet Kural, ilk filmin ilgi görmediğini ancak ikincisinin şimdiden 2 milyon seyirciye ulaştığını söyledi.

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