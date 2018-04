(Görüntülü Haber) Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'e Gaziantep'te yoğun ilgi

SİNEMA ve dizi oyuncuları Burak Özçivit ile Kerem Bürsin, başrollerini paylaştıkları 'Can Feda' filminin tanıtımı için Gaziantep'e geldi. Ünlü oyuncular, hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.



Başrollerini paylaştıkları 'Can Feda' filminin tanıtımı için Gaziantep'te hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ünlü oyuncular, salona girmekte zorlanırken zaman zaman ezilme tehlikesi atlattı. Özçivit ve Bürsin filmini izlemeye gelen sinemaseverlerle de selfie yaptı.



Film öncesinde önemli bir hazırlık süreci geçirerek askeri eğitim aldıklarını ifade eden Burak Özçivit, "Kerem ve ben farklı yerlerde eğitim aldık. Kerem'in eğitimi biraz daha zordu. Türk Hava Kuvvetleri'nde aldığı eğitimlerde pilotların maruz kaldığı 'G' kuvvetine maruz kalmak zorunda kaldı" dedi.



Kerem Bürsin ise Özçivit'in aldığı eğitimin daha uzun süreli olduğunu kaydederek, "Benim için çok ilginç bir deneyimdi" diye konuştu.



Filmin son zamanlarda popüler olan savaş filminden farklı olduğunu söyleyen iki oyuncu, 'Can Feda'nın görsel açıdan çok zevkli olduğunu belirtti. Özçivit ve Bürsin daha sonra tüm salonları ziyaret ederek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.