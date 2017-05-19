(Görüntülü Haber) Aleyna Tilki Burdur'da konser verdi

Mesut MADAN/BURDUR,() - ŞARKICI Aleyna Tilki, Gençlik Haftası kutlamaları kaspamında Burdur'da konser verdi. Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Şeker Meydanı'nda düzenlenen konsere Burdurlu gençler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği eserlerini de seslendirdi. Aleyna Tilki'nin şarkılarına izleyiciler de eşlik etti. Aleyna Tilki'ye bir hayranı oyuncak hediye etti.