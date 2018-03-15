(Görüntülü Haber) Ailecek Şaşkınız filminin 'Adana' galası yapıldı

AİLECEK Şaşkınız filminin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Adana galasında izleyicilerle buluştu.



Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işık Aksoy ve Cengiz Bozkurt'un oynadığı 'Ailecek Şaşkınız' filminin Adana galası yapıldı. Galaya katılan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, filmin özel gösteriminden önce sevenleriyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisi gösterdiği ünlü oyuncular, yaptıkları esprilerle film öncesi yüzleri güldürmeyi başardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kural ve Cemcir, Ailecek Şaşkınız'ın diğer filmlerden farklı olarak hazırlanma süresinin daha uzun olduğunu, çekimlerin ise 5,5 hafta sürdüğünü söylediler. Kardeş Payı dizisinin yeniden çekileceği yönünde sosyal medyada yayılan söylentilerin gerçek dışı olduğunu anlatan oyuncular, yeni diziye başlayacaklarını, söylentilerin bununla karıştırılmış olabileceğini belirttiler. Türk Sineması'nda Adana'nın yerinin önemli olduğunu ifade eden Kural, daha önce birçok kez kente geldiklerini ve yoğun ilgi gördüklerini aktardı. Kural ve Cemcir, daha sonra sevenleriyle birlikte Ailecek Şaşkınız filmini izledi.