(Görüntülü) Fuat Güner'den, MFÖ severlere 'yeni albüm' müjdesi

TÜRKİYE'nin efsane müzik grubu MFÖ'nin üyesi Fuat Güner, yeni albüm çalışmalarına başladıklarını ve yeni şarkılardan oluşan albümlerini 1 yıl içerisinde tamamlayacaklarını söyledi. Fuat Güner, "Biz bir günde 20 şarkı yapamıyoruz başkaları gibi. Ancak senede 2-3 şarkı yapabiliyoruz. Hepimiz 3'er tane, birleştirince bir albüm oluyor" dedi. Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen F3A (Akrobasi) R/C model uçak Türkiye Şampiyonası'nda jüri üyeliği yapan MFÖ grubu üyelerinden Fuat Güner, hayvanlarına yeni albüm müjdesi verdi. Grup olarak konserlere yoğun olarak devam ettiklerini ifade eden Güner, yeni bir albüm hazırlığına da başladıklarını açıkladı. 2017 yılında çıkardıkları 'Kendi kendine' isimli albümün akustik ağırlıklı olduğunu kaydeden Fuat Güner, "Bir yandan konserler devam ediyor. Şimdi önümüzdeki günlerde açık hava tiyatrosunda 15 kişilik bir koro ile sahneye çıkacağız. Bize eşlik edecekler. Yeni bir albüm düşüncemiz var. Bundan önceki albüm biraz daha akustik olmuştu, belki bu biraz daha elektrikli olabilir. Yeni şarkılar bestelemeye başladık. Biz bir günde 20 şarkı yapamıyoruz, başkaları gibi. Biz ancak senede 2-3 şarkı yapabiliyoruz. Hepimiz 3’er tane, birleştirince bir albüm oluyor. Yeni albümümüz önümüzdeki yıl biter herhalde" diye konuştu.