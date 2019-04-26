(Görüntülü) EskiFest ilk gecesinde 20 bin kişiyi ağırladı

ESKİŞEHİR'de 'Eskifest' adıyla düzenlenen müzik festivalinin ilk gecesinde Niyazi Koyuncu, Selda Bağcan ve Şebnem Ferah sahne alırken, geceye katılan yaklaşık 20 bin kişi, unutulmaz bir gece yaşadı.



Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde düzenlenen Eskifest 2019 dün gece başladı. Müzik festivalinin ilk gecesinde Faça, Şanışer ft. Sokrat St, Niyazi Koyuncu, Can Gox, Umut Kuzey, Selda Bağcan ve Şebnem Ferah sahne aldı. Festivale katılanlar girişte uzun kuyruklar oluştururken, çoğunluğu kurdukları çadırlarda kaldı. Festivalde Umut Kuzey, performansı sırasında Niyazi Koyuncu’yu sahneye davet ederek birlikte düet yaptı. İkili 2005 yılında hayatını kaybeden Kazım Koyuncu’yu da anarken, söyledikleri türküler büyük beğeni topladı. Selda Bağcan söylediği şarkılarla festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşatırken, ilk gecenin finalinde sahne alan Şebnem Ferah, sahne performansıyla hayranlarını coşturdu. Geceye katılanlar gönüllerince eğlendi.



Pazar gününe kadar devam edecek olan festivalde yarın akşam dünyaca ünlü İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany sahne alacak.



