(Görüntülü) Erol Evgin, ilk kez Datça'da konser verdi

TÜRK pop müziğinin güçlü sesi Erol Evgin, Muğla'nın Datça ilçesinde konser verdi. Datça Amfi Tiyatroda, 49 yıllık sanat hayatında ilk kez Datçalılarla buluşan Erol Evgin'i, her yaştan yaklaşık 1000 kişilik coşkulu bir kalabalık izledi. Hemen her şarkısına eşlik eden izleyiciler, Erol Evgin'e duygu dolu anlar yaşattı. Konserine, 'Bir Tanem Söyle Canım Ne İstensen İste Benden' şarkısıyla başlayan Erol Evgin, şarkılarının arasında fıkralar anlatıp, izleyicileri güldürdü. Ayrıca anılarını anlatıp düşündürdü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Çiğdem Talu ve Melih Kibar ikilisinin eserlerini seslendirirken, onları rahmetle anıp özlemini dile getirdi. Yaklaşık 2 saate yakın süreyle sahnede kalan Erol Evgin, Datça'dan mutlu ayrıldı. 'DATÇA, MÜKEMMEL' Erol Evgin, konser öncesi 'ya verdiği özel röportajında, gelecek yıl sahnede 50'inci yılını kutlayacağını söyledi. İlk 45'lik plağını 1969 yılında çıkardığını belirten Evgin, "Şöyle sayınca 49 yıl olmuş, neredeyse 50 yıl oluyor ve Datça'da bugüne kadar hiç konser vermemiştim. Datça'ya gelip de kalmamıştım. Ancak tekneyle gelip, şöyle bir dolaştığımı hatırlıyorum. Kısmet bugüneymiş. Datça, gerçekten mükemmel. Anlamak için bir gece kalmak yeterli. Çünkü hiç nem yok. Temmuz ayının ortasında bu sıcakta çok rahat uyumak mümkün oluyor. Plajda biraz güneşlendim. Ben hiç yanmayacağımı zannediyordum. Çünkü güzel bir esinti vardı ama bayağı yandım" dedi. 'OSMANLI MİMARİSİNE HAYRAN KALDIM' Eski Datça Mahallesi'ndeki tarihi dokunun mükemmel olduğunu ifade eden Evgin, "Can Yücel'in evini ziyaret ettim. Eşi Güler hanımla sohbet ettik. Datça'nın Reşadiye Mahallesi'nde, Mehmet Ali Ağa Konağı pansiyonunda kalıyorum. Biliyorsunuz ben bir mimarım. Buradaki restorasyona hayran kaldım. 210 yıllık bir konak ve müthiş bir Osmanlı sivil mimarisi örneği. Büyük bir bahçe içerisinde. Aşırı disiplinli bahçeleri sevmem ben. Burası çok doğal. İncirler, narlar, güller, kaktüsler bir arada. Hem fonksiyonel, hem estetik olarak çok ama çok güzel. Osmanlı mimarisine bir kez daha hayran oldum. O mimariden bugünlere nasıl geldiğimizi hala şaşıyorum. O imparatorluk kültüründen ve mimarisinden bugüne nasıl geldiğimizi sormayın, üzülüyorum" diye konuştu.